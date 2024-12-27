انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب كثرة البيانات بسبب الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.

بشير التابعي: الزمالك خارج المنافسة على الدوري.. والإدارة تصدر بيانات فقط

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" المصري قدم مباراة رائعه وكان ينقصه فقط التسجيل في مرمي الأهلي".

وتابع:" المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي، ومحمد الشناوي عرقل فخر الدين بن يوسف، ومنعه من تسجيل هدف".

وأردف:" أشرف داري، يمتلك إمكانيات مميزة وظهر بمستوى جيد في مباراة المصري، وهو صغير السن وسيكون له مستقبل في الفريق".

وعن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح قال:" الأهلي قادر على فعل أي شئ متوقع أو غير متوقع بسبب إمكانياته".

وعن مباراة الزمالك وطلائع الجيش:" الزمالك يصدر بيانات فقط ويجب أن يكون هناك موقف، وليس من المقبول صدور بيان كل مباراة دون اتخاذ موقف قوي، وعلى المجلس الصمت أفضل".

وشدد:" رحيل جوميز عن الزمالك قرار خاطئ، والفريق لن يتوج بالدوري المصري هذا الموسم، وقوام الفريق الحالي قادر على التتويج بالبطولات في حالة وجود مدرب جيد".