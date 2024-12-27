صلاح يكشف عن طموحه مع ليفربول ويتحدث عن رقمه القياسي الجديد

عبر الأسطورة المصرية محمد صلاح مهاجم ليفربول، عن سعادته بالفوز على ليستر سيتي، مؤكدا أنه يأمل في تحقيق هدفه بمساعدة الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

محمد صلاح: أعمل بجدية دائما وأحاول مضاعفة أرقامي

وقاد صلاح الريدز لتحقيق الفوز على نظيره ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة البريميرليج.

وقال نجم ليفربول في تصريحات صحفية لشبكة "prime video sport"، عقب نهاية المباراة، "هذا العام يبدو مختلفًا، أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، نريد حقًا الفوز به".

وأضاف الأسطورة المصرية "يجب أن نتسم بالتواضع بعد اتساع فارق النقاط وأتمنى أن تبتعد عنا الإصابات".

وعن تصدره قائمة هدافي البريميرليج، قال صلاح "أعمل بجدية دائما وأحاول مضاعفة أرقامي، تصدر قائمة الهدافين أمر جيد ولكن الأهم الفوز بالمباريات والتتويج بلقب الدوري".

وتحدث صلاح عن مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي مساء أمس، قائلا "إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بالطريقة التي أعدوا بها أنفسهم كانوا جيدين للغاية، تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف وكانت نتيجة رائعة".

وأكمل مهاجم ليفربول حديثه، "هدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو رائع لأنه منحنا الثقة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة.. لقد سجل هدفا عظيما، وهوشيء يمارسه كثيرًا في التدريبات، لقد كانت لمسة رائعة منه".

وأعرب النجم المصري عن سعادته بعد تحقيقه رقم قياسي جديد، بتسجيله 100 هدف على أرضه في الدوري الإنجليزي، قائلًا "إنه أمر أنا فخور به للغاية، وسنواصل العمل الجاد وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك قليلًا ولكن الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق، وآمل أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

ووجه محمد صلاح رسالة إلى جماهير الريدز، قائلًا "رسالتي للجمهور عام سعيد للجميع وسنرى ما يحدث في العام الجديد".

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 16 هدف.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق 7 نقاط، عن أقرب ملاحقيه فريق تشيلسي والذي يمتلك في رصيده 35 نقطة، من 18 مواجهة.