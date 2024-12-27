الوداد المغربي يبدي اهتمامه بضم سيف الجزيري ويستبعد ثنائي الأهلي

يقترب نادي الوداد الرياضي المغربي من التعاقد مع المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، المقرر انطلاقها في يناير 2025. يأتي هذا التحرك في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعد رحيل المهاجم السنغالي مباي نيانج الذي فسخ عقده بالتراضي مع الفريق.

الوداد يضع الجزيري في خططه رغم المنافسة

حسب ما نقلته صحيفة "لو سبورت 360" المغربية، وضع الوداد المغربي سيف الدين الجزيري على رأس أولوياته للتعاقد خلال الميركاتو الشتوي، بهدف إنهاء أزمة اللاعب مع نادي الزمالك. وكان الجزيري قد تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة "القلعة البيضاء" إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة موسم كامل، بالإضافة إلى عدم تفعيل عقده الذي كان من المفترض أن يمتد لمدة موسمين جديدين.

ورغم اقتراب الوداد من التعاقد مع الجزيري، إلا أن النادي سيواجه منافسة قوية من عدة أندية أخرى مهتمة بضمه خلال نفس الفترة.

إدارة الوداد تصرف النظر عن رضا سليم وبيرسي تاو

في سياق آخر، استبعدت إدارة الوداد الرياضي التعاقد مع الثنائي رضا سليم، مهاجم النادي الأهلي المصري، وبيرسي تاو، الجنوب إفريقي. وبحسب المصادر، جاء هذا القرار رغم إدراج رضا سليم ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، قبل تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة الخارجي.

وأكد النادي المغربي أنه لا يرغب في ضم رضا سليم أو بيرسي تاو، مفضلًا التركيز على خيارات هجومية أخرى.

خيارات هجومية أخرى على طاولة الوداد

إلى جانب الجزيري، يضع الوداد عينه على المهاجم ستيفان عزيز كي، لاعب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في محاولة لتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات المقبلة. يُذكر أن عقد الجزيري مع الزمالك ينتهي في 30 يونيو 2025، بينما ينتهي عقد عزيز كي في صيف 2026.

أزمة الجزيري مع الزمالك

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا في أزمة سيف الدين الجزيري مع إدارة الزمالك، حيث تقدم اللاعب بشكوى إلى الفيفا بسبب تأخر صرف مستحقاته لمدة موسم كامل. كما أعرب الجزيري عن استيائه من عدم تفعيل العقد الجديد الذي كان من المفترض أن يمدد إقامته مع النادي لموسمين إضافيين.

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تبدو الأيام القادمة حاسمة لتحديد مستقبل الجزيري، سواء مع الزمالك أو ضمن صفوف الوداد الرياضي.