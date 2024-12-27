وكيل لامين يامال يحسم موقفه من تجديد التعاقد مع برشلونة

الفجر الرياضي
لامين يامال
لامين يامال

كشف البرتغالي خورخي مينديز وكيل لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، عن موقفه من تجديد التعاقد مع النادي الكتالوني.

خورخي مينديز: لامين يامال سيوقع عقدًا جديدًا مع برشلونة قريبا

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود رغبة من جانب برشلونة في تمديد التعاقد مع النجم الإسباني الشاب لامين يامال، خلال الفترة الحالية.

وقال البرتغالي خورخي مينديز في تصريحات صحفية اليوم الجمعة لصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، "لامين يامال سيوقع بالتأكيد عقدًا جديدًا مع برشلونة".

وأضاف وكيل النجم الإسباني، "لامين يجب أن يبقى في برشلونة.  لا أستطيع أن أقول متى، لكنه سيحدث بالتأكيد”.

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وأختتم حديثه "لقد كان عام 2024 رائعًا، وبالنسبة لي، كان أفضل لاعب في العالم العام الماضي مع إسبانيا وبرشلونة".

وينتهي عقد لامين يامال مع النادي الكتالوني في نهاية الموسم المقبل، وتحديدا في 30 يونيو 2026، مع وجود شرط فسخ في عقده بقيمة مليار يورو.

ويعد النجم الإسباني الشاب البالغ من العمر 17 عاما، من أبرز اللاعبين في العالم بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه برشلونة أو منتخب بلاده خلال الموسم الحالي.

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