التشكيل الرسمي لمواجهة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي

يواجه منتخب الإمارات نظيره العماني، في إطار منافسات مسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والمقامة حاليًا بالكويت.

الإمارات في مواجهة قوية أمام عمان بكأس خليجي 26

ويحتضن ملعب جابر المبارك، المواجهة المثيرة بين الإمارات وعمان، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس خليجي 26.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والكويت، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل منتخب عمان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

▪︎خط الدفاع: أحمد الخميسي - محمود المسلمي - على البوسعيدي - أمجد الحارثي.

▪︎خط الوسط: أرشد العلوي - حارب السعدي - المشيفري.

▪︎خط الهجوم: جميل البحمدي- المنذر العلوي- عصام الصبحي.

بينما جاء تشكيل منتخب الإمارات، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: خالد عيسي.

▪︎خط الدفاع: خالد القحطاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني.

▪︎خط الوسط: ماكنزي هانت - يحيى نادر- فابيو ليما.

▪︎خط الهجوم: حارب عبدالله - يحيى الغساني- برونو أوليفيرا.