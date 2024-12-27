لهذا السبب.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
كريستيان جروس
كريستيان جروس

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

وتحدث المدير الفني عن أهمية لقاء الاتحاد السكندري، وطالب اللاعبين بعدم التفريط في أي نقطة وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة بقوة على بطولة الدوري.

وأكد جروس على ثقته في قدرات اللاعبين على استعادة الانتصارات، وطالبهم ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية لتحقيق الأهداف.

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وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني برنامج التدريب خلال مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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