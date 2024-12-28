الأهلي ينهي إجراءات سفر رضا سليم إلى النمسا

الفجر الرياضي
رضا سليم - الأهلي
رضا سليم - الأهلي

أنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، إجراءات سفر المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل التوجه إلي النمسا لإجراء عملية جراحية لعلاج القطع الجزئي بالغضروف الخارجي بالركبة اليسرى.

رضا سليم يسافر إلى النمسا لإجراء جراحة

وتعرض رضا سليم، لقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، خلال المواجهة التي جمعت الأهلي مع شباب بلوزداد، والتي انتهت بفوز مثير للأحمر بسداسية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب المغربي عن المشاركة مع النادي الأهلي لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، على أن يخضع لجراحة في الغضروف في النمسا، ثم يحصل على راحة سلبية ويعود بعدها لخوض تدريباته التأهيلية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

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منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت

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وكان النادي الأهلي فاز أول أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وسيتم نقلها عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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