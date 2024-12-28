القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26
يبحث محبو الكرة الخليجية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب البحرين مع نظيره اليمني اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26.
موعد مباراة البحرين ضد اليمن
وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين واليمن عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل البحرين المتوقع أمام اليمن
حراسة المرمى: لطف الله
خط الدفاع: الخلاصي، بنعدي، الحيام، سيد ضياء.
خط الوسط: كميل، الشمسان، الحميدان.
خط الهجوم: مدن، عبدالجبار، مرهون.
ترتيب مجموعة البحرين واليمن
1- البحرين 6 نقاط
2- السعودية 3 نقاط
3- العراق 3 نقاط
4- اليمن دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة البحرين الرياضية
القمر: بدر
التردد: 12226
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.