موعد مباراة لاتسيو ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة موعد مباراة لاتسيو وأتالانتا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

فاز لاتسيو على ليتشي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الكالتشيو كما فاز أتالانتا على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 34 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل أتالانتا المركز الأول برصيد 40 نقطة.

موقف لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي

احتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.

في حين احتل أتالانتا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 69 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 11 مباراة.

موعد مباراة لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة لاتسيو وأتالانتا يوم السبت 28 ديسمبر 2024 على ملعب الأوليمبكو معقل لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة لاتسيو وأتالانتا عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط وسيقوم حازم عبد السلام بالتعليق على أحداث اللقاء.

