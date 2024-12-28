مدرب مانشستر يونايتد يثني على هاري ماجواير ويصفه بـ القدوة

أثنى البرتغالي روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد، على مدافعه الإنجليزي هاري ماجواير، واصفا إياه بأنه قدوة في ظل الانتقادات التي تعرض لها من جانب جماهير الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

أموريم يشيد بـ هاري ماجواير

وتحدث روبين أموريم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، عن مدافعه ماجواير، قائلًا " هاري يتعرض لهجوم في الفترة الماضية، ولكنه يعمل بشكل جيد حقًا، إنه يركز على الوظيفة وليس على ما يقوله الناس".

وأضاف مدرب المان يونايتد "هاري ليس لديه أعذار، حتى لو كان لديه بعض اللحظات الصعبة، أعتقد أنه في هذا القسم قدوة ".

ويمر اليونايتد بفترة عصيبة هذا الموسم في البريميرليج، حيث يحتل المركز الرابع عشر، برصيد 22 نقطة.

ويستعد المان يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد مساء الإثنين القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

