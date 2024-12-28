برشلونة يفكر في بيع دي يونج



ذكرت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة يفكر في عرض لاعب وسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، للبيع، من أجل الاستفادة من عائد مادي وراء رحيله، خاصة وأن عقد اللاعب مع النادي الكتالوني سينتهي في صيف 2009.

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم السبت، أن برشلونة يرى أن دي يونغ أصبح لاعبًا غير مجدٍ، عكس ما كان عليه حينما تعاقد معه في 2009 قادمًا من أياكس أمستردام، كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.



وأشارت إلى أن عدم استعادة دي يونغ للأداء العالي الذي كان يتمتع به في السابق قد يضع إدارة البرسا أمام خيار عرضه للبيع، حال عدم اهتمامها بتجديد عقده، خاصة وأن النادي لا يرغب في رحيل اللاعب دون مقابل ومع نهاية عقده، لرغبته في الاستفادة المادية من وراءه.

وشددت على أن نادي برشلونة لم يعد يتعبر دي يونغ لاعبًا لا يمكن الاستغناء عنه، في ظل وجود لاعبين آخرين أمثال.. وأن النادي لن ينفق أموالًا عليه إذا لم يتحسن أداؤه تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك خلال الأشهر القادمة، وهو أمر يبدو من الصعب تحقيقه.

وأضافت أن البرسا يفكر في طرح اللاعب للبيع بمقابل يصل إلى 20 مليون يورو، ويرى أنه لا يزال مطلوبًا، خاصة وأن عمره 27 عامًا.