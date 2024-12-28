تشكيل السعودية الرسمي أمام العراق في خليجي 26

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العراقي بعد قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

تشكيل السعودية أمام العراق

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، نواف نوفل، حسان تمبكتي.

خط الوسط: محمد كنو، المالكي، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مصعب الجوير، رديف، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

