تشكيل السعودية الرسمي أمام العراق في خليجي 26
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العراقي بعد قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
تشكيل السعودية أمام العراق
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، نواف نوفل، حسان تمبكتي.
خط الوسط: محمد كنو، المالكي، ناصر الدوسري.
خط الهجوم: مصعب الجوير، رديف، سالم الدوسري.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3