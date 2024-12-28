تشكيل السعودية الرسمي أمام العراق في خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العراقي بعد قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

تشكيل السعودية أمام العراق

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، نواف نوفل، حسان تمبكتي.

خط الوسط: محمد كنو، المالكي، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مصعب الجوير، رديف، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
 

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