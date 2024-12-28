المصري يواجه وادي دجلة.. نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أسفرت قرعة دور ال32 لبطولة كاس مصر موسم  2025/2024 والتي أقيمت ظهر اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملاقاة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لنظيره فريق وادي دجلة - أحد أندية دوري المحترفين.

قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

هذا وقد جاءت القرعة بالكامل على النحو التالي:

بيراميدز والمنصورة

بتروجت والمقاولون العرب

انبي وحرس الحدود

الاسماعيلي وطنطا

غزل المحلة والفائز من سبورتنج والحمام

فاركو والترسانة

البنك الأهلي وبترول أسيوط

المصري ووادي دجلة

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الزمالك والفائز من ابو قير الأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت والفائز من المصرية للاتصالات والشمس

سموحة ومنتخب السويس

زد وديروط

سيراميكا ولافيينا  

طلائع الجيش والأولمبي

الجونة والقناة

الاتحاد وتيم اف سي

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