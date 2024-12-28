بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية 0 – 0 العراق في كأس الخليج

يقدم موقع الفجر خدمة البث المباشر لأحداث مباراة السعودية والعراق، خلال المواجهة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج العربي

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية ضد العراق في كأس الخليج

البطولة تُقام في الكويت منذ 21 ديسمبر وتستمر حتى 3 يناير، وتشهد تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات المشاركة.

مجموعة السعودية في خليجي 26

المنتخب السعودي يتواجد ضمن المجموعة الثانية إلى جانب العراق، البحرين، واليمن.

الجولة الأولى: السعودية خسرت أمام البحرين بنتيجة 3-2.

الجولة الثانية: السعودية انتصرت على اليمن بنتيجة 3-2.

أما منتخب العراق:

الجولة الأولى: فاز على اليمن.

الجولة الثانية: خسر أمام البحرين بنتيجة 2-0.

تشكيل منتخب السعودية في مباراة العراق

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: نواف بوشل، علي البليهي، حسان تمبكتي، سلطان الغنام

الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، عبد الإله المالكي

الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله رديف، مصعب الجوير

موعد مباراة السعودية والعراق اليوم

التوقيت: 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 05:30 مساءً بتوقيت السعودية.

مكان المباراة: ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق

المباراة تُبث عبر عدة قنوات رياضية



SSC NEWS HD.

الكويت الرياضية 1.

الرياضية العراقية.

البحرين الرياضية 2.

أبو ظبي الرياضية 1.

دبي الرياضية.

الكأس 1 و2.

عمان الرياضية.

أسماء المعلقين على مباراة السعودية والعراق

مشاري القرني (SSC NEWS).

أحمد البلوشي (الكويت الرياضية).

محمد الشامسي (أبو ظبي الرياضية).

عبد الله السعدي (دبي الرياضية).

خليل البلوشي (الكأس 1).

يزن لبابنة (الكأس 2).

شيب الحبسي (عمان الرياضية).

عبد الحميد الجسمي (الشارقة الرياضية).