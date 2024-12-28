محمد صلاح في 2024.. تألق استثنائي مع ليفربول ومنتخب مصر يفسده غياب الألقاب وصدمة الجوائز الكبرى

عام 2024 كان شاهدًا على تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث واصل تقديم أداء استثنائي مع نادي ليفربول ومنتخب مصر، وأضاف أرقام قياسية جديدة وإنجازات مميزة إلى مسيرته، ليُثبت مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عالميًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر قبل مباراة وست هام الختامية لموسم النجم المصري هذا العام.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

قدم محمد صلاح أداءًا استثنائيًا مع ليفربول في نهاية الموسم الماضي، واستمر تألقه في الموسم الحالي، وحقق نجاحات مميزة مع الريدز سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

وخاض محمد صلاح 41 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات خلال 2024، وسجل 25 هدفًا وأرسل 19 تمريرة حاسمة لزملائه.

وفي الموسم الحالي لعب محمد صلاح 15 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي سجل 16 هدفًا يتربع بهم على صدارة الهدافين متفوقًا على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ13 هدفًا، وقاد فريقه لصدارة البريميرليج برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.

كما خاض "صلاح" هذا الموسم 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين ويتصدر الريدز ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة 18 نقطة وبات من أقوى المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.

ولعب مباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية، وسجل هدفًا وحيدًا في فوز ليفربول على وست هام يونايتد بنتيجة 5 – 1.

ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح 170 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي بواقع 168 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي ويحتل المركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة.

كما يحتل المركز الثالث بين أكثر اللاعبين الأجانب - غير الإنجليز- تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز. بفارق 14 هدفًا عن الأرجنتيني أجويرو متصدر الترتيب بـ184 هدفًا.

صدمة الألقاب والجوائز الثلاثة الكبرى

شهد عام 2024 صدمة للدولي المصري محمد صلاح بعدما فشل في التتويج بأي بطولات كبرى رفقة ليفربول ومنتخب مصر، وكذلك استبعاده من المرشحين للجوائز الفردية الثلاثة الأبرز في كرة القدم.

ولم ينجح محمد صلاح سوى في حصد بطولة وحيدة خلال عام 2024 بالفوز بكأس الرابطة الإنجليزية الذي حققه الريدز على حساب تشيلسي بالفوز عليه بهدف دون رد في نهائي البطولة في مباراة غاب عنها الفرعون المصري بسبب الإصابة.

وعلى مستوى الجوائز الفردية غاب صلاح عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي فاز بها الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، ولم يتواجد ضمن المتنافسين على جائزة "ذا بيست" التي ذهبت للبرازيلي فينسيوس جونيور، وأخيرًا غاب عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي والتي توج بها النيجيري لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي.

محمد صلاح لاعب العام في إنجلترا

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال عام 2024 من صحيفة ميرور البريطانية بتصويت الجماهير. بعدما حصل على أكبر عدد من تصويت الجماهير ليحصد الجائزة متفوقًا على العديد من النجوم أبرزهم ساكا وفيرجل فان دايك وإيرلنج هالاند وبيلينجهام.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر

خاض محمد صلاح 8 مباريات مع منتخب مصر خلال عام 2024 وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بداية عام 2024 لم تكن موفقة لـ صلاح مع منتخب مصر حيث شارك في مباراتين ببطولة أمم إفريقيا ولم يكمل مشواره مع الفراعنة بالبطولة بسبب الإصابة ليودع منتخبنا الوطني البطولة من دور الـ16.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر لحسم تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب، وتصدر ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط ليقترب بقوة من التأهل للمونديال.