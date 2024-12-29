إنزاجي يشيد بفريقه إنتر ميلان بعد الفوز على كالياري في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
إنزاجي
إنزاجي

أعرب سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان عن سعادته البالغة بالفوز على ملعب كالياري 3 /صفر أمس السبت بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم إنتر الفوز في الشوط الثاني بثلاثية اليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز وهاكن كالهان اوغلو ليصبح على بعد نقطة واحدة من اتالانتا المتصدر.

وقال إنزاجي "في نهاية الشوط الأول أثنيت أنا والجهاز الفني على اللاعبين لأنه ليس من السهل اللعب أمام فريق كالياري المنظم، لقد قدمنا عرضا جماعيا رائعا، بدأنا الشوط الأول بشكل جيد لكننا لم نتمكن من التسجيل".

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ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاجي قوله "في الشوط الثاني أردنا حقا الفوز وحققناه بالكثير من التضحيات، كان عام 2024 مثيرا بالنسبة لنا، لكن علينا الآن التطلع إلى الأمام والذهاب إلى السعودية من أجل الفوزبلقب كأس السوبر".

وختم بالقول "ندرك أن لدينا بعض الأهداف الهامة لتحقيقها في 2025، لكننا ندرك أيضا أن المهمة ستكون صعبة لأننا سنلعب باستمرار، لكني محظوظ بوجود لاعبين رائعين في صفوف فريقي".

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