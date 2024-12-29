ترتيب الدوري المصري 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

الفجر الرياضي
الدوري المصري
الدوري المصري

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه الأهلي وبيراميدز ونقدم لكم ترتيب الدوري المصري 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر.

مواعيد مباريات اليوم

حرس الحدود ضد طلائع الجيش 5:00.

الزمالك ضد الاتحاد 8:00.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 11 نقطة
2- الأهلي 11 نقطة
3- بيراميدز 11 نقطة
4- سيراميكا 11 نقطة
5- المصري 11 نقطة
6- زد 9 نقاط
7- الاتحاد 9 نقاط
8- بتروجيت 8 نقاط
9- طلائع الجيش 8 نقاط
10- غزل المحلة 8 نقاط
11- فاركو 7 نقاط
12- الاسماعيلي 6 نقاط
13- الجونة 6 نقاط
14- سموحة 5 نقاط
15- إنبي 5 نقاط
16- البنك الأهلي 5 نقاط
17- مودرن سبورت 4 نقاط
18- حرس الحدود 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات
 

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