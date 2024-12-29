ترتيب الدوري المصري 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد
يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه الأهلي وبيراميدز ونقدم لكم ترتيب الدوري المصري 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر.
مواعيد مباريات اليوم
حرس الحدود ضد طلائع الجيش 5:00.
الزمالك ضد الاتحاد 8:00.
ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 11 نقطة
2- الأهلي 11 نقطة
3- بيراميدز 11 نقطة
4- سيراميكا 11 نقطة
5- المصري 11 نقطة
6- زد 9 نقاط
7- الاتحاد 9 نقاط
8- بتروجيت 8 نقاط
9- طلائع الجيش 8 نقاط
10- غزل المحلة 8 نقاط
11- فاركو 7 نقاط
12- الاسماعيلي 6 نقاط
13- الجونة 6 نقاط
14- سموحة 5 نقاط
15- إنبي 5 نقاط
16- البنك الأهلي 5 نقاط
17- مودرن سبورت 4 نقاط
18- حرس الحدود 3 نقاط
القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات