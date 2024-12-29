يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه الأهلي وبيراميدز ونقدم لكم ترتيب الدوري المصري 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر.

مواعيد مباريات اليوم

حرس الحدود ضد طلائع الجيش 5:00.

الزمالك ضد الاتحاد 8:00.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 11 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا 11 نقطة

5- المصري 11 نقطة

6- زد 9 نقاط

7- الاتحاد 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- طلائع الجيش 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الاسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- سموحة 5 نقاط

15- إنبي 5 نقاط

16- البنك الأهلي 5 نقاط

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

