كشف الإعلامي محمد شبانة أن أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك قرر بدأ دراسة جميع العروض المقدمة له سواء كانت داخل مصر أو خارجه بداية من يناير القادم.

شبانة: زيزو سيكون منفتحا على العروض بعد ٤٨ ساعة

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن زيزو ووالده رغبتهم الأولى هي البقاء في نادي الزمالك.



وأردف، لكن عدم حسم إدارة الأبيض للتجديد حتى الآن جعلهم يقررون بداية دراسة كافة العروض بداية من أول يناير خاصة وأن هناك عروض ضخمة أبرزها من نادي بيراميدز والذي وصلت المغريات فيه ل٢٠٠ مليون جنيه في موسمه الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.