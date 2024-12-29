سالم الدوسري: المنتخب السعودي أظهر للجميع شخصيته أمام العراق

الفجر الرياضي
سالم الدوسري
سالم الدوسري

أكد سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي أن الأخضر لم يأت إلى الكويت من أجل الاكتفاء بالمشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم، ولكن من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

سالم الدوسري: المنتخب السعودي أظهر للجميع شخصيته أمام العراق

وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية مباراة السعودية والعراق والتي حسمها الأخضر بالفوز 3 / 1 والتأهل إلى قبل نهائي خليجي 26 اليوم السبت، إن المنتخب السعودي دائما في القمة وهو ما أثبته اللاعبون اليوم وسيواصلون العمل من أجل التتويج بالكأس.

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وعن تصريح نجم الكرة العراقية السابق يونس محمود، قال الدوسري "لم يستفزنا تصريح يونس محمود ولا 1%.. والجميع شاهد اليوم شخصية المنتخب السعودي، لأن دورنا تقديم الأداء داخل الملعب ولا يعنينا ما يحدث خارجه".

وبسؤاله عن تحمله مسؤولية تسديد ركلة الجزاء في المباراة على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها سابقًا بشأن إهدار ركلات جزاء، أجاب سالم الدوسري بأن الأهم بالنسبة له دائمًا هو تحمل المسؤولية من أجل منتخب بلاده دون النظر لأي اعتبارات أخرى، وأن يقدم كل ما لديه لخدمة المنتخب.

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