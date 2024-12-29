رسميًا.. تأجيل مباراة نهائي كأس الخليج العربي

الفجر الرياضي
خليجي 26
خليجي 26

استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأحد، على تأجيل موعد نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

رسميًا.. تأجيل مباراة نهائي كأس الخليج العربي 

وقررت لجنة المسابقات تأجيل نهائي كأس الخليج ليقام السبت المقبل 4 يناير على ملعب جابر الدولي، بعدما كان مقررا له الجمعة 3 يناير، على أن تكون مباريات نصف النهائي في المواعيد والملاعب نفسها.

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تأهل منتخب عمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ليواجه المنتخب السعودي الذي تأهل وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

بينما صعد منتخب البحرين إلى نصف نهائي خليجي 26، بعد اعتلاء قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، ليلتقي مع الكويت صاحب الأرض وصيف المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط خلفًا لمنتخب عمان المتصدر بفارق الأهداف بعد انتهاء دور المجموعات.

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