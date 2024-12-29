مانشستر يونايتد مهدد بخسارة 5 لاعبين أمام نيوكاسل

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد مهدد بخسارة عدد من لاعبيه في مواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد مهدد بخسارة 5 لاعبين أمام نيوكاسل

وقالت: "11 لاعبًا قد يغيبون عن مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في ملعب الأحلام أولد ترافورد".

وتابعت: "سيغيب عن مانشستر يونايتد خمسة أسماء بارزة عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، الذي يعاني بدوره من غياب عدد كبير من اللاعبين".

وخسر "الشياطين الحمر" أربع من آخر خمس مباريات، وسيحاولون إنهاء سلسلة النتائج عندما يستضيفون فريق إيدي هاو، الذي سحق أستون فيلا.

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وذكرت ميرور أن مانشستر يونايتد سيفتقد خدمات قائد الفريق برونو فيرنانديز، الذي تلقى بطاقة حمراء.

وسيغيب كذلك مانويل أوغارتي، الذي بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم أمام وولفرهامبتون.

وكشفت أن الفريق يعاني من غياب ماسون ماونت، المصاب، والذي يغيب عن صفوف الفريق لأسابيع، شأنه شأن الظهير لوك شو الذي عانى من انتكاسة في تعافيه من الإصابة.

وانضم إلى قائمة المصابين فيكتور ليندلوف الذي خرج في الشوط الأول خلال مباراة كأس كاراباو ضد توتنهام في وقت سابق من الشهر.

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