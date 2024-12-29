حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.


وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في اللقاء.


ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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