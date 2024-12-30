هيثم فاروق: محمد صلاح يعامل كأسطورة في إنجلترا.. وسينافس على الكرة الذهبية

تحدث هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تألق محمد صلاح رفقة فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال هيثم فاروق في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "محمد صلاح منحني قميصه بين شوطي مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فور مشاهدته لي في المدرجات، هو لاعب متواضع للغاية".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم، ومحمد صلاح كتب تاريخ كبير في إنجلترا، ويتعامل كأسطورة من الجميع هنا".

وأكمل: "اللاعب يمتلك شخصية كبيرة جدا، وكنت فخور للغاية وأنا اشاهدته من ملعب المباراة، وإذا استمر على هذا المستوى سوف ينافس بقوة على حصد الكرة الذهبية لعام 2025".

واختتم حديثه قائلًا: "من العار عدم تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن، كما عدم وجوده في قائمة أفضل لاعب في إفريقيا فضيحة كبيرة".