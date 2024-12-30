مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي من أجل متابعة نجومه البارزين في البطولة الأكثر إثارة على مستوى العالم.


يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 45 نقطة وجاء نوتنجهام فورست في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 36 نقطة.


يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.


نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما احتل ليفربول المركز الثالث برصيد 82 نقطة.


ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي...


- أستون فيلا وبرايتون الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر
- إيبسويتش تاون وتشيلسي الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر
- مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
 

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