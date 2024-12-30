موعد مباراة زد وبتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لمواجهة نظيره بتروجيت وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".


وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي يدير هذا اللقاء محمد عادل.


ويضم الطاقم التحكيم لهذه المباراة كلا من محمد فاروق مساعد أول، إبراهيم السوداني مساعد ثان، ويتواجد محمد الغازي حكما رابعا.


وعلى تقنية الفيديو يتواجد صبحي العمرواي ويعاونه أحمد لطفي.


موعد مباراة زد وبتروجيت اف سي


تقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.


القنوات الناقلة لمباراة زد ضد بتروجيت


ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.
 

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