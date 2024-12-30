كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

حدد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إبسويتش تاون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إبسويتش تاون ضد تشيلسي

ينزل البلوز ضيفًا ثقيلًا على إبسويتش تاون، مساء اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام إبسويتش تاون

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو

الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد إبسويتش تاون التاسع عشر برصيد 12 نقطة فقط.

وتنقل مباراة تشيلسي إبسويتش تاون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

