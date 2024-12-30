يتطلع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إلى إبعاد تفكيره عن كرة القدم لبضعة أيام بعدما كسر فريقه سلسلة من خمس مباريات بلا فوز بالتغلب على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأحد.

هالاند يشعر بالارتياح بعد كسر صيامه عن التهديف أمام ليستر سيتي

سجل هالاند هدفا وزميله البرازيلي سافينيو هدفا ثانيا ليحقق مانشستر سيتي الفوز في المباراة رقم 500 تحت قيادة مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكسر هالاند صيامه عن التهديف بعد أربع مباريات، واحتفل هذا الأسبوع بميلاد طفله الأول، ومن المقرر أن يستفيد من استراحة نادرة لمدة ستة أيام قبل مواجهة ويستهام يونايتد.

وقال هالاند عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه "تسجيل الأهداف أمر مريح دائما، لقد كانت فترة عصيبة ونحن على أبواب عام جديد، لذا لا داع للتفكير كثيرا في كرة القدم".

وأضاف المهاجم النرويجي "يتبقى خمسة أو ستة أيام على المباراة التالية، وأعتقد أنها أطول راحة بعد فترة طويلة من ضغط المباريات، لذا بإمكاننا أن نرتاح نسبيا قبل العودة يوم 4 من الشهر القادم".

وأتم هالاند "يجب أن نتطلع للأمام وأن نواصل بكل قوة واستمرارية وإيجابية والتركيز على تعزيز إيجابيات الفريق".