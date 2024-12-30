الاتحاد السكندري: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام الزمالك.. والحكم قتل اللقاء

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


انتقد إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري، طاقم حكام مباراة الفريق أمام الزمالك في سابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام الزمالك.. والحكم قتل اللقاء

وقال إمام محمدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: قدمنا مباراة جيدة تكتيكيا وكان هدفنا المنافسة على النقاط الثلاثة وطمعنا في الشوط الثاني في الفوز وحالة الزمالك في الشوط الأول ساعدتنا على ذلك.

وتابع محمدين: كان هناك احتكاك مع عبد الغني محمد وحتى لو لم تكن ركلة جزاء فلم تكن تستحق البطاقة والطرد والأمر قتل المباراة وجعلنا في حالة ضعف أمام الزمالك.

وأكمل إمام محمدين: اجتهدنا وكنا نلاعب 10 لاعبين دوليين، لكن قتل المباراة من قبل الحكم جعل المباراة من جانب واحد، وفاز الزمالك في النهاية.

واختتم إمام محمدين: تابعت المباراة بعد نهايتها، ورأيت أننا نستحق ركلتين جزاء، واحترمنا وجهة النظر الحكم، لكن لم نستحق الطرد، لأنه من الطبيعي أن يسقط اللاعب بعد هذا الاحتكاك.
 

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