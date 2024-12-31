التشكيل المتوقع للمصري أمام سيراميكا كيلوباترا بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على التشكيل الاساسي لفريقه في مواجهة سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.


التشكيل المتوقع للمصري ضد سيراميكا كيلوباترا


وجاء التشكيل المتوقع للمصري في هذه المواجهة كالتالي:
من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.


موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كيلوباترا


وتقام هذه المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب ستاد السويس الجديد.
القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري بالدوري
و من المقرر أن تنقل مباراة سيراميكا والمصري بالدوري عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

استمرت 6 شهور وانتظم فيها 25 مدربًا.. ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

نظام كييف: المسيرات الروسية "إف بي في" تشكل معضلة للقوات الأوكرانية

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

غدًا.. دور العرض المصرية تستقبل فيلم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»