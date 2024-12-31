موعد مباراة آرسنال القادمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مواجهة صعبة أمام نظيره برينتفورد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.


موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي


ومن المقرر أن يلتقي فريق آرسنال مع نظيره برينتفورد، على ملعب جريفين بارك مساء غدا الأربعاء، الموافق 1 يناير 2025، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد برينتفورد، مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي


ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أرسنال ضد برينتفورد على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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