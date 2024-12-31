موعد مباراة إنتر ميلان القادمة أمام أتلانتا في كأس السوبر الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، مع نظيره فريق أتالانتا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.


موعد مباراة إنتر ميلان القادمة أمام أتلانتا في كأس السوبر الإيطالي


ويلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره أتالانتا، يوم 2 يناير المقبل الموافق الخميس، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.


ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي


والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، وقنوات أبو ظبي الرياضية، هي المسئولة عن إذاعة مبارايات بطولة كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي.
 

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