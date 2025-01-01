أحمد الجندي: أحلم بتحقيق ميدالية جديدة في لوس أنجلوس وسأكون الأسعد حال تحقيق أخي الميدالية الذهبية

الفجر الرياضي
أحمد الجندي
أحمد الجندي

قال أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، إن عام 2024 كان عامًا سعيدًا له خاصًة مع حصوله على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

أحمد الجندي: أحلم بتحقيق ميدالية جديدة في لوس أنجلوس

وتابع الجندي خلال تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" قبل الأولمبياد بشهرين تعرضت للإصابة على مستوى الكتف ولكن الحمدلله وصلت إلى الأولمبياد وحققت الميدالية".

وأضاف:" العام التالي للأولمبياد بيكون هادئ نوعًا ما بعد تدريبات ومجهود ثلاث أو أربع سنوات فبالتالي 2025 ليس للراحة ولكن بداية الاستعداد لما هو قادم".

وأكمل:" سوف استكمل فترة التأهيل لكتفي في 2025 بجانب التأهيل البدني من أجل الاستعداد جيدًا بعد دخول لعبة الموانع ضمن الخماسي الحديث واستبعاد الفروسية".

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واستطرد: "حققت ميدالية فضية في طوكيو ثم ميدالية ذهبية في باريس وعادلت الأسطورة كرم جابر ولكن حلمي تحقيق ميدالية جديدة في أولمبياد لوس أنجلوس المقبلة".

وأردف:" بكل تأكيد حلمي تحقيق ميدالية في ثالث أولمبياد على التوالي ولكن سأكون سعيد أكثر في حالة نجح أخي محمد الجندي في تحقيق ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس حتى وإن حقق هو الذهبية وأنا فضية".

وأشار الجندي إلى دور والدته الكبير فيما وصل إليه هو وشقيقه محمد مؤكدًا على اهتمامها الكبير بكل التفاصيل الخاصة بتجهيزاته وتدريباته.

واختتم الجندي:" نادي الشمس له فضل كبير فيما وصلت إليه أيضًا والنادي تغير كثيرًا في أفكاره وتجهيزه للأبطال وهذا يعود بكل تأكيد لمجلس الإدارة الذي أوجه له الشكر".

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