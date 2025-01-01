عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

قال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه كان يتمنى حصول حسين الشحات على جائزة أفضل لاعب في قارة افريقيا.

تصريحات الغزاوي عن فوز زيزو بالأفضل في إفريقيا

وتابع الغزاوي في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "عندما وصلنا لحفل الأفضل في القارة علمنا أن المنافسة بين زيزو لاعب الزمالك وويليامز حارس صن داونز لذلك كنت ودون شك أتمنى أن يحصل عليها زيزو لإنه إبن بلدنا".

وأردف:" ببساطة كمصري كنت أتمنى أن أرى ابن بلدي يتوج على المسرح ويكون أفضل لاعب في افريقيا وكنت أتمنى أيضًا حصول الأندية واللاعبين المصريين على كل الجوائز في حفل الكاف وهذا شعور طبيعي بكل تأكيد".

واختتم:" سعيد بتمثيل الأهلي في حفل الأفضل للاتحاد الافريقي بكل تأكيد وتتويج النادي بأفضل نادٍ في القارة وأتمنى أن تتكرر".