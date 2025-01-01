عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

الفجر الرياضي
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

قال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه كان يتمنى حصول حسين الشحات على جائزة أفضل لاعب في قارة افريقيا.

تصريحات الغزاوي عن فوز زيزو بالأفضل في إفريقيا

وتابع الغزاوي في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "عندما وصلنا لحفل الأفضل في القارة علمنا أن المنافسة بين زيزو لاعب الزمالك وويليامز حارس صن داونز لذلك كنت ودون شك أتمنى أن يحصل عليها زيزو لإنه إبن بلدنا".

txt

وزير الشباب والرياضة: منتخب مصر كان يستحق الوصول لكأس العالم قطر 2022

txt

وزير الشباب والرياضة: نستعد لتنظيم الألعاب الافريقية في 2027 وكلمة فخامة الرئيس كان لها تأثير كبير في تنظيم الأحداث الكبرى

وأردف:" ببساطة كمصري كنت أتمنى أن أرى ابن بلدي يتوج على المسرح ويكون أفضل لاعب في افريقيا وكنت أتمنى أيضًا حصول الأندية واللاعبين المصريين على كل الجوائز في حفل الكاف وهذا شعور طبيعي بكل تأكيد".

واختتم:" سعيد بتمثيل الأهلي في حفل الأفضل للاتحاد الافريقي بكل تأكيد وتتويج النادي بأفضل نادٍ في القارة وأتمنى أن تتكرر".

Elfagr.org

الأكثر قراءة

نائب رئيس الأبيض: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024 ونسعى لحل الأزمات.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم

إلهام عبد البديع تختتم عام 2024 بلحظات رومانسية مفعمة بالحب على نغمات "انت أعظم إنجازاتي"

نجم الأأحمر السابق: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

موعد تحري الهلال.. غرة شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي

ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

أحمد موسى مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: "شايل حِمل ثقيل أوي" (فيديو)