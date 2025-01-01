برشلونة يخسر استئنافًا آخر لتسجيل أولمو

الفجر الرياضي
أولمو
أولمو

خسر برشلونة اليوم الإثنين استئنافًا آخر لتسجيل لاعبه داني أولمو فيما تبقى من الموسم، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي لتسجيل اللاعب الدولي الإسباني.

برشلونة يخسر استئنافًا آخر لتسجيل أولمو

تعاقد برشلونة مع أولمو في أغسطس الماضي مقابل نحو 55 مليون يورو (57.22 مليون دولار)، ولكن بسبب عدم قدرة النادي على تلبية سقف الرواتب في الدوري الإسباني، سُجل لاعب الوسط المهاجم في النصف الأول من الموسم فقط.

وينتهي التصريح المؤقت الممتد لأربعة أشهر لأولمو بنهاية الشهر الجاري.

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ونجح النادي في تسجيل أولمو بعدما أدت إصابات طويلة الأمد لإبعاد لاعبين بالفريق الأول عن التشكيلة لعدة أشهر، وهو ما سمح لبرشلونة بتخصيص جزء من رواتبهم لتسجيل أولمو (26 عامًا)، والمهاجم ب أو فيكتور.

ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة يوم الجمعة الماضي طلب النادي بتسجيل أولمو مؤقتًا، وهو ما أيدته اليوم الإثنين، المحكمة الابتدائية رقم 47 في برشلونة.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أن المحكمة رفضت طلب التسجيل المؤقت لأولمو، على أساس عدم استيفاء أي شرط من الشروط اللازمة لمنحه تصريحًا مؤقتًا.

وأضافت الرابطة أن قرار عدم تسجيل أولمو اتُّخذ في البداية من قبل هيئة التحقق من الميزانية.

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