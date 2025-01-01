خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين بالكرة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، مع وجود أكثر من مرمى صغير داخل أرضية الملعب لأداء هذه الفقرة.

و قام اللاعبون بالركض بالكرة في محيط صغير بالملعب والتسديد على المرمى الصغير، وجاءت الفقرة لزيادة معدلات التركيز ودقة التصويب لدى اللاعبين.

وحرص أمير عزمي مجاهد المدرب العام وشيخ بوزيان مخطط الأحمال على قيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، تحت إشراف خاص من كريستيان جروس المدير الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب