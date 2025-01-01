حرص نجوم كرة القدم الكويتية السابقون على الإشادة باستضافة بلادهم ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

"خليجي 26" في الكويت.. نجاح باهر وإشادة من نجوم كرة القدم

وتقام حاليًا منافسات النسخة الـ26 لبطولة كأس الخليج بمشاركة منتخبات الكويت والإمارات وعمان وقطر والسعودية والبحرين والعراق واليمن، حيث تستمر فعالياتها حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وشدد نجم منتخب الكويت السابق وائل سليمان على أن "خليجي 26" بالكويت تعد من أفضل البطولات في التاريخ على كافة المستويات من البداية وحتى اليوم، وقال: "لعل السبب الرئيس والوحيد للنجاح الكبير الذي حققته البطولة هو لكونها نظمت بدولة الكويت، لما لديها من خبرات وكوادر إدارية وفنية ذات إمكانات عالمية، قادرة على إنجاح أكبر وأهم المنافسات الرياضية".

وأشاد سليمان بالدعم الجماهيري الكبير لبطولة "خليجي 26"، مضيفًا "شهدنا تواجدًا جماهيريًا كثيفًا ليس في مباريات "الأزرق" فقط، وإنما في جميع المباريات الخليجية، وهذا يظهر حالة الشغف الجماهيري، وعشقها لكرة القدم، وحرصها على الاستمتاع بأجواء البطولة".

أما نجم المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق محمد بنيان فأكد أن بطولة "خليجي 26" مميزة للغاية على المستوى الفني والإعلامي والجماهيري، مضيفًا "حتى على المستوى الفني، تابعنا بسعادة بالغة المنافسة الكبيرة بين المنتخبات المشاركة، وحرصها جميعًا على تقديم أفضل ما لديها، للمضي قدمًا في البطولة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى الفوز باللقب الخليجي".

وذكر بنيان أن بطولات كأس الخليج عادت إلى الحياة بقوة من جديد في هذه النسخة الاستثنائية، مضيفًا أن "الإقبال الجماهيري الكبير في مختلف المباريات أضاف متعة كبيرة للبطولة، وزاد من حماسة اللاعبين في المباريات، مما جعلنا على موعد يومي مع الإثارة والمتعة الكروية".

وكشف نجم نادي السالمية ومنتخب الكويت السابق حسين الخضري أن الكويت بأكملها عاشت ومازالت تعيش أجواء خيالية بفضل تنظيم "خليجي 26"، مضيفًا أن "الجميع يستمتع بهذه الأجواء التي نتمنى أن تستمر لأطول فترة ممكنة، وهذا الأمر غير ممكن بطبيعة الحال، لكن عندما تشهد حدثًا فريدًا متكاملًا تأمل أن تطول ساعاته وأيامه".

وأشاد الخضري بالدور الكبير للجنة المنظمة للبطولة، وحرصها على دقة التنظيم وجودته، ومعالجة أي خلل إن ظهر بشكل فوري، ومتابعتها لكافة التفاصيل، سواء داخل الملعب أو خارجه.

من ناحيته، ذكر خلف السلامة، نجم منتخب الكويت ونادي القادسية السابق، أن الحرص الشديد الذي أظهرته الجماهير على التذاكر لأجل حضور المباريات يعد دلالة على النجاح الكبير الذي تشهده "خليجي 26".

وأعرب السلامة عن سعادته الكبيرة بالمتابعة الجماهيرية لجميع مباريات البطولة، وقال: "متعة كرة القدم بالجماهير، وهي دائمًا المؤشر الرئيس على نجاح أو تفوق فريق أو بطولة، وقد شهدنا حشودًا كبيرة من قبل الجماهير الخليجية حاضرة في جميع المباريات، وهذا يؤكد أن المسابقة نجحت على المستويين الفني والتنظيمي.

