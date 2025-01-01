احتفال خاص للاعب الزمالك في مران اليوم

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تنظيم ممر شرفي لأحمد رفاعي مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ممر شرفي للاعب الزمالك على هامش مران اليوم

جاء ذلك احتفالًا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأول من يناير.

وحرص كريستيان جروس المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وجميع لاعبي الفريق على تهنئة أحمد رفاعي وتمنوا له التوفيق والنجاح مع الفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.