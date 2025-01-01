الزمالك يرفض عرض رحيل عبد المجيد ويحصل على توقيع هذا اللاعب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف نادي الزمالك، من الموافقة على رحيل مدافع الفريق حسام عبد المجيد، إلى فريق تيخوانا المكسيكي الذي يدربه أوسوريو مدرب الأبيض الأسبق.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الزمالك رفض العرض الجديد من النادي المكسيكي وتمسك ببقاء حسام عبد المجيد لحاجة الفريق إليه.

وتابع كريم رمزي: حسام عبد المجيد لديه عرض من الفريق المكسيكي، وكانت هناك مفاوضات من النادي مع الزمالك ووصل العرض إلى مليون ونصف المليون دولار بدلًا من 900 ألف دولار.

وأكمل رمزي: العرض ليس مغريا حتى يترك الزمالك لاعبه، خاصة وأنه في حاجة إليه في ظل النواقص، ولو كانت الظروف مختلفة، لاختلف الوضع بالنسبة للعرض.

واختتم كريم رمزي: الزمالك وقع مع لاعب إفريقي تحت السن يلعب في مركز الهجوم، وكان من المفترض أن يصل القاهرة اليوم، لكن تأجل الأمر لبضعة أيام، وسيصل خلال الأيام المقبلة.

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