عاجل.. الزمالك يفسخ عقد لاعبه المحترف بالتراضي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع لاعب فريق كرة السلة كايل فيناليس لفسخ تعاقده بالتراضي، وذلك بعد جلسة عقدها مسؤولو النادي مع اللاعب في الأيام الأخيرة. وتم الاتفاق على جدولة مستحقاته المتأخرة بعد فسخ العقد.

الزمالك يفسخ عقد كايل فيناليس بالتراضي

وكان كايل فيناليس قد غاب عن مباراة الزمالك ضد سبورتنج في دوري المرتبط لكرة السلة، والتي انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 69-67 ليخسر المركز الثالث. وأكد مصدر من الزمالك في وقت سابق أن غياب فيناليس كان بسبب إصابته بالتهاب في وتر أكيليس، حيث كان بحاجة للراحة لمدة 10 أيام.

وانضم اللاعب البورتوريكي، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى تدريبات الفريق في نوفمبر الماضي، بناءً على طلب المدير الفني وائل بدر ورئيس جهاز كرة السلة طارق السعيد.

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يذكر أن فيناليس لديه تجربة مهنية واسعة، حيث لعب في العديد من الدوريات الأوروبية مثل الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكان آخرها في الدوري البورتوريكي.

وفي سياق متصل، أعلن الزمالك عن رفع عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة على الفريق في الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL"، مما يتيح للنادي المشاركة في النسخ القادمة من البطولة إذا فاز بالدوري المصري الممتاز. وقد توج الزمالك بالنسخة الأولى من "BAL"، بينما حل في المركز الثالث في النسخة الثانية بعد خسارته في نصف النهائي.

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