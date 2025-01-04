تشكيل عمان المتوقع ضد البحرين في نهائي خليجي زين 26

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية وتحديدًا العربية مباراة نهائي كأس الخليج العربي 26 والتي تأهل لها منتخبي عمان والبحرين.



موعد مباراة عمان والبحرين في كأس الخليج العربي



من المقرر أن تقام مباراة عمان والبحرين يوم السبت 4 يناير 2025 على ستاد جابر الأحمد الدولي وذلك ضمن نهائي بطولة كأس الخليج العربي 26.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة



وستبث أحداث مباراة الكويت والبحرين عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.



فاز منتخب عمان على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف كما فاز منتخب البحرين على نظيره الكويتي بهدف نظيف ليتأهل كلا من منتخب عمان ومنتخب البحرين إلى نهائي خليجي 26 كأس الخليج العربي.



من المتوقع أن يخوض منتخب عمان المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – جميل سليم اليحمدي.

خط الوسط: زاهر الأغبري – أرشد العلوي – عبدالله فواز – حارب السعدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري – عصام الصبحي.

