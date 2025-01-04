تشكيل البحرين ضد عمان في نهائي خليجي زين 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية وتحديدًا العربية لمتابعة مباراة نهائي كأس الخليج العربي 26 والتي تأهل لها منتخبي عمان والبحرين.

فاز منتخب عمان على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف كما فاز منتخب البحرين على نظيره الكويتي بهدف نظيف ليتأهل كلا من منتخب عمان ومنتخب البحرين إلى نهائي خليجي 26 كأس الخليج العربي.

موعد مباراة عمان والبحرين في كأس الخليج العربي

من المقرر أن تقام مباراة عمان والبحرين يوم السبت 4 يناير 2025 على ستاد جابر الأحمد الدولي وذلك ضمن نهائي بطولة كأس الخليج العربي 26.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

وستبث أحداث مباراة الكويت والبحرين عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

من المتوقع أن يخوض منتخب البحرين المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم: على مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار

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