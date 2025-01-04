موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يشهد اليوم السبت 4 يناير العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 7 مباريات في إطار منافسات الجولة العشرين من البطولة.


ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن فريق أرسنال وصيف الجدول.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


توتنهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
أستون فيلا X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
كريستال بالاس X تشيلسي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر سيتي X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ساوثهامتون X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
برايتون X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
 

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