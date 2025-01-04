موعد مباراة برشلونة ضد بارباسترو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

يبدأ فريق برشلونة، مساء اليوم السبت، مشواره في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024/25، حيث يواجه فريق بارباسترو في مباراة ضمن دور الـ32 من المسابقة.



وتُقام المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب "مونتجويك"، وسط توقعات بأن تكون المباراة في متناول الفريق الكتالوني، نظرًا لفارق الإمكانيات بينه وبين خصمه الذي ينتمي إلى دوري الدرجة الرابعة الإسباني.



تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وستُذاع عبر قناة SSC HD 1.



ويواجه برشلونة تحديات خارج الملعب في ظل أجواء صعبة يعيشها الفريق حاليًا، بسبب أزمة تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور. وحتى الآن، لم يتمكن النادي الكتالوني من إنهاء إجراءات تسجيل الثنائي، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأزمة على أداء الفريق في المرحلة المقبلة.

