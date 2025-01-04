ملعب الجوهرة المشعة يستضيف برشلونة وريال مدريد استعدادًا للسوبر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستضيف ملاعب التدريب الرئيسية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، تدريبات فرق السوبر الاسباني «ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مايوركا».

وسيخوض برشلونة وأتلتيك بلباو أولى الحصص التدريبية الرسمية الثلاثاء المقبل قبل مواجهتهما المرتقبة الأربعاء على ملعب الجوهرة ضمن مواجهات نصف نهائي السوبر الاسباني، فيما سيجري طرفي النصف الآخر ريال مدريد وريال مايوركا تدريباتهما على ذات الملاعب يوم 8 يناير قبيل مواجهتهما المرتقبة يوم الخميس 9 يناير.

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ولن تستضيف مقرات أندية الاتحاد والأهلي تدريبات فرق السوبر الإسباني كما كان الحال في نسخة السوبر الإسباني 2019 في جدة عندما استضاف مقر الاتحاد تدريبات فريق برشلونة، فيما استضاف مقر النادي الأهلي تدريبات ريال مدريد.

ومن المقرر أن تصل الفرق الأربعة المشاركة بين يومي 6-7 يناير الحالي على أن تقام المؤتمرات الصحافية للمدراء الفنيين في يومي 7-8 يناير.

 

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