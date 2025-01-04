تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في إطار دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها يوم ٨ يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وأخطر اتحاد الكرة نادي بيراميدز بتأجيل اللقاء ليقام يوم ٤ فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الخامسة والنصف مساء، بدلا من إقامتها يوم ٨ يناير.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.
 

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