تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

أقيم اليوم، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز، قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر نادي الترجي بقميصه الأساسي البرتقالي في الأصفر بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأسود الكامل.

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وتم التأكيد على وصول الفريقين لملعب الدفاع الجوي قبل ساعة ونصف على انطلاق المباراة، مع تسليم التشكيلات مباشرة بمجرد الوصول لملعب اللقاء.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.
 

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