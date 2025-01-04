التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
كشف الجهاز الفني لتشيلسي عن التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.


ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة في حين يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

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ومن المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: سانشيز
خط الدفاع: مالو جوستو، جوش أشيمبونج، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.
خط الهجوم: نيتو، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

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