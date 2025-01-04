تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- ناثان آكي- يوسكو جفارديول.

وسط الملعب: ماتيو كوفاسيتش- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين- آرلينج هالاند- سافينيو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

الدوري الإنجليزي الممتاز القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي الرسمي
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