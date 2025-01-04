نتيجة اجتماع لابورتا مع اولمو.. تفاصيل نارية

كشفت الصحافة الإسبانية عن نتائج اجتماع لابورتا رئيس نادي برشلونة مع داني اولمو، حول تسجيله كلاعب ضمن صفوف الفريق، برغم الأزمة التي يعاني منها وعدم وجود أموال كافية.

كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط،جاء تسجيله لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.

قال مـارتـا رامـون صحفي (RAC1)

استراتيجية نادي برشلونة تعتمد على قبول الاتحاد الإسباني بأن قضية داني أولمو تعتبر "قوة قاهرة" وهو ما تنص عليه اللوائح

وفقًا لما ورد من النادي، فإنهم يتوقعون غدًا الدخول ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1/1، بفضل الإيرادات الناتجة عن بيع المقاعد، ما سيتيح لهم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.

نتيجة اجتماع لابورتا مع اولمو

كشفت صحيفة الــ SPORT: لابورتا قد عقد اجتماعًا وجهًا لوجه طويلا هذا الصباح مع أولمو وباو فيكتور في المدينة الرياضية، ومن هنا جاء تأخير زيارة الرئيس إلى بارباسترو،وقد طمأنهم لابورتا وطلب منهم التحلي بالصبر

قال الصحفي ‏فيكتور مالو: