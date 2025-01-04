نتيجة اجتماع لابورتا مع اولمو.. تفاصيل نارية

الفجر الرياضي
داني أولمو
داني أولمو

كشفت الصحافة الإسبانية عن نتائج اجتماع لابورتا رئيس نادي برشلونة مع داني اولمو، حول تسجيله كلاعب ضمن صفوف الفريق، برغم الأزمة التي يعاني منها وعدم وجود أموال كافية.

كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط،جاء تسجيله لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.
قال مـارتـا رامـون صحفي (RAC1)

استراتيجية نادي برشلونة تعتمد على قبول الاتحاد الإسباني بأن قضية داني أولمو تعتبر "قوة قاهرة" وهو ما تنص عليه اللوائح

وفقًا لما ورد من النادي، فإنهم يتوقعون غدًا الدخول ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1/1، بفضل الإيرادات الناتجة عن بيع المقاعد، ما سيتيح لهم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.

txt

تعرف على من أنقذ برشلونة لتسجيل داني أولمو

txt

تعرف على استراتيجية برشلونة لتسجيل دامي اولمو.. تفاصيل نارية

نتيجة اجتماع لابورتا مع اولمو

كشفت صحيفة الــ SPORT: لابورتا قد عقد اجتماعًا وجهًا لوجه طويلا هذا الصباح مع أولمو وباو فيكتور في المدينة الرياضية، ومن هنا جاء تأخير زيارة الرئيس إلى بارباسترو،وقد طمأنهم لابورتا وطلب منهم التحلي بالصبر

قال الصحفي ‏فيكتور مالو:

  • الشركة القطرية دفعت 100% من المبلغ وهو = 30 مليون يورو
  • الشركة الإماراتية دفعت 40% من المبلغ وهو = 28 مليون يورو
  • بذلك يصل المبلغ 58M وهو يتماشى مع تصريح لابورتا حيث قال يحتاج النادي 60 مليون للعودة للقاعدة 1/1.
  • برشلونة الان ينتظر رد من الليغا بخصوص العودة للقاعدة 1/1.
  • برشلونة الان ينتظر رد من الإتحاد الإسباني بخصوص تسجيل أولمو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

حقيقة توقيع أكرم توفيق مع الشمال القطري.. وموقف الأهلي من تجديد عقده

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

طاقم حكام مباراة مودرن سبورت والشمس في الكأس

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري وتيم اف سي في كأس مصر