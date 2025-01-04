علي ماهر: ثقتي كبيرة في لاعبي المصري وجماهيرنا دافع لتحقيق الفوز

الفجر الرياضي
علي ماهر
علي ماهر

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مباراة فريقه أمام الزمالك، على أهمية المواجهة المنتظرة، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه وقدرتهم على تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

علي ماهر: ثقتي كبيرة في لاعبي المصري وجماهيرنا دافع لتحقيق الفوز

وأشار ماهر إلى أن جماهير النادي المصري تمثل دافعًا قويًا للفريق، حيث قال: "جماهير المصري تعطينا دافعية كبيرة من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف المدير الفني للمصري أن اللاعبين في أعلى درجات التركيز والاستعداد لمواجهة التحديات التي تفرضها أجواء المباريات الصعبة.

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علي ماهر جماهير المصري تعطينا دافعية كبيرة من أجل تحقيق الفوز على الزمالك بالكونفدرالية

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تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

وأوضح علي ماهر أن الفريق اعتاد على خوض المواجهات الصعبة، لكن التحدي الأكبر يتمثل في استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التركيز والجهود من اللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة.

واختتم الكابتن تصريحاته بالتأكيد على ثقته في إمكانيات الفريق ودعم الجماهير، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز في المباراة القادمة لإسعاد الجماهير.

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